RTL News: Köln/Berlin (ots) - Am 29. August um 20.10 Uhr stellen sich die drei Kanzlerkandidat:innen Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet...

Die Krise in Afghanistan zeigt das Scheitern der westlichen Politik. Angesichts dieses Elends findet der Kanzlerkandidat der Union die richtigen Worte. Dabei...

„2015 darf sich nicht wiederholen“ – Laschet warnt vor Flüchtlingszuzug CDU-Politiker wie Armin Laschet wollen einen zunehmenden Flüchtlingszuzug nach Deutschland verhindern. Grüne und Linke kritisieren ihre Aussagen. Annalena...

Welt Online vor 3 Tagen - Top