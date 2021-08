Quelle: DPA - vor 1 Tag



Evakuierte aus Afghanistan in Deutschland gelandet 00:50 Flughafen Frankfurt Evakuierung von Deutschen und afghanischen Ortskräften aus Kabul kommt auf Touren Am frühen Mittwochmorgen: Landung einer Lufthansa-Maschine mit rund 130 Evakuierten In Kabul startete zudem am Dienstagabend ein dritter Evakuierungsflug mit 139 Menschen an Bord Maschine landete...