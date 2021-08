20.08.2021 ( vor 1 Stunde )



Bereits in der vergangenen Woche legte die Lokführergewerkschaft GDL große Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm. Nun ruft GDL-Chef Claus Weselsky die Beschäftigen abermals zum Streik auf.