22.08.2021 ( vor 1 Tag )



Vor zehn Jahren, am 22. August 2011, starb Vor zehn Jahren, am 22. August 2011, starb Vicco von Bülow alias Loriot. Weshalb er der größte deutsche Künstler der Gegenwart war, erklärte der SPIEGEL damals in dieser Titelgeschichte. Eine Verneigung. 👓 Vollständige Meldung