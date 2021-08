Einkaufswagen, Käse-Kniff und Co: So werden die Verbraucher in Supermärkten ausgetrickst Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Einkaufswagen schräg sind? Die Antwort ist ganz simpel und hat nicht nur mit logistischen Gründen zu tun....

CHIP Online vor 3 Tagen - Computer