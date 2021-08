🌳🌲🌿Helikopter-Waldhexe🌿🌲🌳 RT @jgYgritte: Genauso….die Kinder und Eltern werden im Stich gelassen. Wie die gesamte Zeit schon! Corona an Schulen und Kitas: Neun Mil… vor 11 Minuten GeImpFTSPRITZE RT @jgYgritte: Genauso….die Kinder und Eltern werden im Stich gelassen. Wie die gesamte Zeit schon! Corona an Schulen und Kitas: Neun Mil… vor 32 Minuten schlimperdibixx RT @melanieheard11: Corona an Schulen und Kitas: Neun Millionen Kinder, die vergessen wurden | ZEIT ONLINE « Man muss keine Virologin sein,… vor 1 Stunde Bot Tw!tterlehrerzimmer RT @carelounge_de: Corona an Schulen und Kitas: Neun Millionen Kinder, die vergessen wurden https://t.co/2UypECA8PD #TwitterKita #Kita #Sch… vor 1 Stunde ₪ CritschiCratschi 🏃🏻 Corona an Schulen und Kitas: Neun Millionen Kinder, die vergessen wurden https://t.co/2UypECA8PD #TwitterKita #Kita #Schule #twlz vor 1 Stunde Mama Med RT @jgYgritte: Genauso….die Kinder und Eltern werden im Stich gelassen. Wie die gesamte Zeit schon! Corona an Schulen und Kitas: Neun Mil… vor 2 Stunden