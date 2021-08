🇧🇪🇫🇷Tchat 4.0🇮🇹🇺🇸🇨🇦🇪🇸🇩🇪🌱#10🌱🇺🇳 RT @berlinerzeitung: US-Präsident Biden zieht in #Afghanistan seine Politik durch. Damit dürften die Evakuierungen bald enden. Das Vertraue… vor 6 Tagen Berliner Zeitung US-Präsident Biden zieht in #Afghanistan seine Politik durch. Damit dürften die Evakuierungen bald enden. Das Vertr… https://t.co/Q4l3vS70dO vor 6 Tagen Sandra Winter 1/3 US-Präsident Biden zieht in Afghanistan seine Politik durch. Damit dürften die Evakuierungen bald enden. Das Ve… https://t.co/6j2ELk9Cz8 vor 1 Woche Captor Zone https://t.co/ZAOTiKeeKl US-Medien: Biden hält an Afghanistan-Abzug bis 31. August fest Our Hashtag… https://t.co/GAGyAymUee vor 1 Woche Kleine Zeitung US-Präsident Biden will laut Medien die Evakuierungen von amerikanischen Staatsbürger und Ortskräften aus Afghanist… https://t.co/YuoNTROEoc vor 1 Woche 24matins.de US-Medien : Biden hält an Afghanistan-Abzug bis 31. August fest https://t.co/UU3xDYFr51 #Welt #Streitkräfte #USA vor 1 Woche