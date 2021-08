25.08.2021 ( vor 6 Stunden )



Sie holte bereits bei Straßenrennen Medaillen, nun hat die 35 Jahre alte Denise Schindler mit einem Bahnrad-Erfolg ihre Karriere gekrönt. Sie fuhr in Tokio zu Bronze – in einer erstaunlich schnellen Verfolgung.