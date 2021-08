25.08.2021 ( vor 2 Tagen )



Jüdische Organisationen warnen davor, dass für Juden die Zukunft in Deutschland in Gefahr sei – und die Politik dringend handeln müsse. WELT hat die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl mit den Forderungen konfrontiert. Eine Partei äußert sich allerdings nicht.