Mario Gericke USA und Südostasien: Ausgerechnet Vietnam https://t.co/QswcqUoHAr vor 13 Stunden Hackney Wick RT @SZ: Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist eigentlich in Südostasien unterwegs, um gute Stimmung zu machen. Zuerst war sie in Singapu… vor 13 Stunden Dieter Steffmann USA und Südostasien: Ausgerechnet Vietnam https://t.co/4yAmDjd26R vor 16 Stunden Klaus-D. Sedlacek USA und Südostasien: Ausgerechnet Vietnam https://t.co/itIbYB25jD vor 18 Stunden Klaus-D. Sedlacek USA und Südostasien: Ausgerechnet Vietnam https://t.co/P78jgTSCuw vor 18 Stunden SZ Top-News Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist eigentlich in Südostasien unterwegs, um gute Stimmung zu machen. Zuerst wa… https://t.co/ThG3NsErOr vor 18 Stunden