RND Nach 39 Jahren hat die schwedische Popband #Abba ihr Comeback angekündigt. In den 70er Jahren war die Gruppe weltbe… https://t.co/FzyPjZgFcQ vor 16 Stunden TLZ Schweden-Band: ABBA-Comeback: Songs veröffentlicht - So klingen die Lieder https://t.co/8yjL6UcnNn vor 23 Stunden Thüringer Allgemeine Schweden-Band: ABBA-Comeback: Songs veröffentlicht - So klingen die Lieder https://t.co/DSOCZAZYrI vor 23 Stunden OTZ Online Schweden-Band: ABBA-Comeback: Songs veröffentlicht - So klingen die Lieder https://t.co/tQkBnpCiDq vor 23 Stunden Alexa, 2fache Marathon Gewinnerin is die längste Pause einer Band wirklich bald vorbei???? #Abba Abba Comeback? Mysteriöser Tweet zu neuen Songs der… https://t.co/Q9mFo2tre1 vor 1 Woche