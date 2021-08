26.08.2021 ( vor 2 Stunden )



In Hamburg können Gastronomen und Veranstalter ab dem Wochenende wieder mehr Gäste empfangen, wenn sie nur Geimpften oder Genesenen Zutritt gewähren. Wenn die 2G-Regel in der Hansestadt zum Erfolg wird, könnte sich das Modell in ganz Deutschland durchsetzen. In Hamburg können Gastronomen und Veranstalter ab dem Wochenende wieder mehr Gäste empfangen, wenn sie nur Geimpften oder Genesenen Zutritt gewähren. Wenn die 2G-Regel in der Hansestadt zum Erfolg wird, könnte sich das Modell in ganz Deutschland durchsetzen. 👓 Vollständige Meldung