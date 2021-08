29.08.2021 ( vor 5 Stunden )

Tischtennisspieler Valentin Baus hat die zweite Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio gewonnen. Der 25-Jährige siegte gegen den Chinesen Ningning Cao in einem Match mit 3:2-Sätzen. Baus hat nach Silber in Rio im Jahr 2016 nun erstmals Gold gewonnen. Baus holte damit die erste deutsche Paralympics-Goldmedaille seit Holger Nikelis im Jahr 2012 in London.