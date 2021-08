29.08.2021 ( vor 17 Stunden )

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat in einem Gastbeitrag in WELT AM SONNTAG sein Konzept für die Energiewende vorgestellt. So will er den Bau von Fotovoltaikanlagen attraktiver machen. Im Sinne des Klimaschutzes brauche Deutschland „einen Turbo für den Ausbau erneuerbarer Energien“.