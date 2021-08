29.08.2021 ( vor 11 Stunden )



Es ist soweit: In Frankreichs Hauptstadt gilt ab Montag in den meisten Stadtteilen Tempo 30. Auch in Deutschland nimmt der Kampf um die Vorherrschaft auf den Straßen Fahrt auf. Es ist soweit: In Frankreichs Hauptstadt gilt ab Montag in den meisten Stadtteilen Tempo 30. Auch in Deutschland nimmt der Kampf um die Vorherrschaft auf den Straßen Fahrt auf. 👓 Vollständige Meldung