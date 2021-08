Monster-Hurrikan Ida gilt als furchtbarster Sturm, der Louisiana jemals getroffen hat. Ganz New Orleans liegt im Dunklen. Rettungsarbeiter können nicht zu...

Hurrikan "Ida" trifft mit 240 km/h auf US-Küste und legt die Stromversorgung in ganz New Orleans lahm. Eine Person wird von einem Baum erschlagen.