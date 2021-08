Jörn-Jakob Bauditz RT @hinschauHen: Also fragen wir mit diesem Hungerstreik Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock… Wie lange müssen wir hungern, bi… vor 4 Minuten WolfiR 👍🇪🇺🇪🇺🇪🇺 TV-Debatte: Der Faktencheck – wer hat wo geschummelt? https://t.co/b7IsMZbVZA via @derspiegel vor 14 Minuten Rinore RT @janboehm: Armin Laschet hält es nicht aus, dass Annalena Baerbock eine Frau und zwanzig Jahre jünger als er ist. vor 16 Minuten 💚🌻💚🆃🅾🅼ⓖⓞⓔⓢGᵣₑₑₙ TV-Debatte: Der Faktencheck – wer hat wo geschummelt? Fakt ist: #Laschet lügt sobald er den Mund aufmacht💯 Nachzule… https://t.co/6xR0CHyQTX vor 18 Minuten Stephanie RT @FFFLeipzig: Es fällt auf: Besonders @ArminLaschet nimmt es nicht so genau mit der Wahrheit. #Triell https://t.co/5pIMBgKSZz vor 20 Minuten Stephanie RT @PatrickWeirich: Danke für den Beitrag zur TV-Debatte: Der Faktencheck – wer hat wo geschummelt? https://t.co/y1eLoK61Ik via @derspiegel… vor 31 Minuten