31.08.2021 ( vor 1 Woche )



In einer Sondersitzung beraten die EU-Innenminister zur Lage in In einer Sondersitzung beraten die EU-Innenminister zur Lage in Afghanistan . Vor dem Treffen forderte Bundesinnenminister Seehofer die EU auf, die Nachbarstaaten des Landes zu unterstützen. Von Jakob Mayr. 👓 Vollständige Meldung