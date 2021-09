31.08.2021 ( vor 16 Stunden )



In der Flüchtlingskrise lieferten sich Angela Merkel und Sebastian Kurz ein erbittertes Duell. Merkel propagierte „Willkommenskultur", Kurz pochte auf Grenzschutz. In der afghanischen Flüchtlingskrise hat Österreichs Kanzler seine Position nicht geändert. Angela Merkel sehr wohl.