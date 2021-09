China: Wie Xi aufräumen und umverteilen will

"So bald wie möglich": Katar und Taliban arbeiten an Flughafen-Wiedereröffnung Der katarische Außenminister ist zuversichtlich, dass sein Land den Flughafen Kabul bald wieder in Betrieb nehmen kann. Von den Taliban fordert er, Afghanen...

n-tv.de vor 2 Stunden - Welt





Wie Flick den DFB erfolgreich machen will In der WM-Quali gegen Liechtenstein steht heute erstmals Hansi Flick als Bundestrainer an der Seitenlinie. Er gilt als bescheiden, empathisch und ehrlich. Wie...

tagesschau.de vor 5 Stunden - Top Augsburger Allgemeine Auch berichtet bei • sueddeutsche.de



Mann will Grill anmachen und löst Wohnhausbrand aus Beim Versuch, einen Gasgrill anzumachen, hat ein Mann ein Feuer in einem Wohnhaus in Kressbronn (Bodenseekreis) ausgelöst. Es kam zu einer Explosion, als der...

t-online.de vor 6 Stunden - Deutschland



Keks-Erbin im Gespräch - Wie Verena Bahlsen dafür sorgen will, dass es den Butterkeks noch in 100 Jahren gibt Zwei Jahre nach ihren unbedachten Äußerungen zu Zwangsarbeit und Kapitalismus geht Keks-Erbin Verena Bahlsen in die Offensive. Sie ist inzwischen...

Focus Online vor 23 Stunden - Finanzen





"Coca-Cola hat keine Angst": Wie unangepasst ist Fritz Kola noch? Wer Cola trinken will, muss nicht zwangsläufig zu Coke greifen. Inzwischen gibt es viele Alternativen. Im Interview mit ntv.de erzählt Fritz-Kola-Gründer...

n-tv.de vor 5 Tagen - Welt



EU will anonyme Krypto-Deals verbieten Brüssel (pte030/26.08.2021/13:55) – Mit einem neuen Regelpaket will die EU-Kommission http://ec.europa.eu künftig personenrelevante Informationen bei...

FT Deutschland vor 1 Woche - Maerkte