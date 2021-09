Quelle: DPA - vor 3 Stunden



Bahn lässt Streik vor Arbeitsgericht prüfen 00:57 Berlin, 02.09.21: Die Deutsche Bahn geht juristisch gegen den Streik der Lokführergewerkschaft GDL vor. Der Konzern hat vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen den Arbeitskampf eingelegt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Gericht...