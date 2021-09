03.09.2021 ( vor 11 Stunden )



Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main hat eine einstweilige Verfügung gegen den Arbeitskampf der GDL abgelehnt. Die Bahn will den Streik in einem zweiten Anlauf stoppen.