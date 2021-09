Niederlage gegen Osaka-Bezwingerin – Kerber bei US Open ausgeschieden Angelique Kerber, Turniersiegerin von 2016, musste sich im Achtelfinale der US Open geschlagen geben. Ihre 18 Jahre alte Gegnerin hatte in der Runde zuvor...

