Leon Ungerer Wer ist hier ernsthaft überrascht? https://t.co/BfEthjj6tY vor 1 Stunde G.-Chr.Heintges🇪🇺#SystemChangeNotClimateChange🦊 Verschärftes Abtreibungsgesetz in Texas: »Der Weg zur Denunziation ist nicht weit« https://t.co/ta9fnvadH8 via @derspiegel vor 4 Stunden Dieter Verschärftes Abtreibungsgesetz in Texas: »Der Weg zur Denunziation ist nicht weit« https://t.co/MC8UbNwRlF via @derspiegel vor 5 Stunden theduke_646 Verschärftes Abtreibungsgesetz in Texas: »Der Weg zur Denunziation ist nicht weit« https://t.co/Wm8Xvaw2iF via… https://t.co/SSKprkfZzh vor 5 Stunden SPIEGEL Ticker Abtreibungsgesetz in Texas: »Der Weg zur Denunziation ist nicht weit« https://t.co/eK46EMY3Lg vor 8 Stunden