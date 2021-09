Quelle: DPA - vor 10 Stunden



Merkel wirbt für Laschet und warnt vor Rot-Grün-Rot 01:20 Berlin, 07.09.21: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die bevorstehende Bundestagswahl als Richtungsentscheidung bezeichnet und eindringlich für den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet geworben. Gleichzeitig warnte sie am Dienstag in der voraussichtlich letzten Bundestagssitzung vor der Wahl am 26....