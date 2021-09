Westdeutsche Zeitung Klimawandel: Diesjährige Sommermonate waren die bisher wärmsten in Europa https://t.co/LB0MfQRmSc https://t.co/OtTkfycQl6 vor 16 Stunden Markus Diesjährige Sommermonate waren die bisher wärmsten in Europa https://t.co/TDXyGK2bJu via @rponline #Klimawandel #btw21 vor 1 Tag Lederwalze Diesjährige Sommermonate waren die bisher wärmsten in Europa ...Juni, Juli und August waren in Europa die wärmsten… https://t.co/5LFROWc7kc vor 1 Tag