Klugscheiszerin💉 RT @andersbunt: @AlfimWesten Versuchter Mord in 3 Fällen ist angeklagt. Wenn ich das richtig verstehe, hat sie es schon bei 2 Bewohnern ver… vor 4 Stunden Elfenstein (she/her) Vier Tote in Einrichtung für behinderte Menschen: Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage gegen Potsdamer Pflegehelfe… https://t.co/LyEN8dJEFf vor 6 Stunden Gesa C. Teichert 🌈✊ RT @ChronicMum: "Vier Tote in Einrichtung für behinderte Menschen: Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage gegen Potsdamer Pflegehelferin" ht… vor 7 Stunden Gerde Potsdam: Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage gegen Pflegehelferin https://t.co/NL6mI7Nm7b vor 7 Stunden Butterblumenland @AlfimWesten Versuchter Mord in 3 Fällen ist angeklagt. Wenn ich das richtig verstehe, hat sie es schon bei 2 Bewoh… https://t.co/tiPJmQuvEl vor 8 Stunden Claudia RT @ChronicMum: "Vier Tote in Einrichtung für behinderte Menschen: Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage gegen Potsdamer Pflegehelferin" ht… vor 9 Stunden