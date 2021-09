08.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Acht Wochen nach der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen gedenken der Landtag und die Landesregierung gemeinsam der Opfer. Neben einer Schweigeminute soll der Dank an die vielen Helferinnen und Helfer im Mittelpunkt stehen. Hier im Livestream.