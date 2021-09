08.09.2021 ( vor 3 Stunden )



SPD und Grüne wollen gemeinsam einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe in NRW beantragen. Das sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch im Landtag. Die beiden Fraktionen haben genug Stimmen, um den Ausschuss einzusetzen. 👓 Vollständige Meldung