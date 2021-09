AW Genauso habe ich mich heute beim Frühstücksuch gefühlt. Müsst Euch nur noch den Aioli-Atem des Todes dazu denken. https://t.co/6xZ11RWd6H vor 6 Minuten Abdo313 RT @ESERYANLIZ: Im Nachhinein bemerke ich das ich aus Trauer nicht mitbekommen hab wie schön eigentlich "die schlimmste Zeit in meinem Lebe… vor 23 Minuten nadia🦋 RT @ESERYANLIZ: Im Nachhinein bemerke ich das ich aus Trauer nicht mitbekommen hab wie schön eigentlich "die schlimmste Zeit in meinem Lebe… vor 37 Minuten E S E R (Eser) Im Nachhinein bemerke ich das ich aus Trauer nicht mitbekommen hab wie schön eigentlich "die schlimmste Zeit in mei… https://t.co/7iZPFsK5pX vor 38 Minuten Tamsin 🍀 In der #Tagesstätte durfte man beim Mittagessen die Hände nicht unter dem Tisch haben. Die mussten immer auf dem Ti… https://t.co/RJmIRu1wXI vor 38 Minuten Muddiversum @sertoria123 Ich hätte in der Zeit am liebsten nicht gearbeitet, weil ich mich so unzurechnungsfähig gefühlt habe.… https://t.co/Tb7t7JSrBP vor 56 Minuten