09.09.2021 ( vor 4 Stunden )



In einer Talkrunde in Düsseldorf spricht In einer Talkrunde in Düsseldorf spricht Angela Merkel am Mittwochabend ungewohnt offen über ihre Prägungen, die Flüchtlingskrise und den Tod ihrer Mutter vor zwei Jahren. Und sie korrigiert eine Position von 2017. 👓 Vollständige Meldung