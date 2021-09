Nixe RT @Astradamus2: Biontech plant Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige in wenigen Wochen via @welt https://t.co/oyVQRyzYZc vor 4 Minuten Karsten Pater RT @ProfAlkas: Möge jeder selbst kommentieren: „Wir werden schon in den kommenden Wochen weltweit den Behörden d Ergebnisse aus unserer S… vor 5 Minuten patara (naoko oya) RT @derspiegel: »Wir bereiten bereits die Produktion vor«, sagt Biontech-Gründerin Özlem Türeci dem SPIEGEL. Das Unternehmen werde schnell… vor 5 Minuten Kaha RT @Astradamus2: Biontech plant Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige in wenigen Wochen via @welt https://t.co/oyVQRyzYZc vor 7 Minuten Yuki RT @ProfAlkas: Möge jeder selbst kommentieren: „Wir werden schon in den kommenden Wochen weltweit den Behörden d Ergebnisse aus unserer S… vor 7 Minuten Kornelia Wankum RT @apolut_net: Kapitel:Unersättliche Gier "Wir werden weltweit(...)den Behörden die Ergebnisse aus unserer Studie zu den Fünf-bis Elfjähri… vor 12 Minuten