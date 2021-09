Quelle: Spot on News STUDIO - vor 4 Stunden



Noch härtere Strafe für Boateng? Staatsanwaltschaft prüft Berufung 01:11 Kommt auf Jérôme Boateng doch noch eine härtere Strafe zu? Die Staatsanwaltschaft will nach dem Urteil des Richters in Berufung gehen. Der Profi soll seine Ex geschlagen haben.