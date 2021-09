10.09.2021 ( vor 21 Stunden )



Bislang steckt jeder Autobauer Milliarden Euro in eigene Betriebssysteme. VW-Chef Herbert Diess bekundet nun Interesse an Kooperationen – damit die deutschen Konzerne die Datenhoheit nicht verlieren. Bislang steckt jeder Autobauer Milliarden Euro in eigene Betriebssysteme. VW-Chef Herbert Diess bekundet nun Interesse an Kooperationen – damit die deutschen Konzerne die Datenhoheit nicht verlieren. 👓 Vollständige Meldung