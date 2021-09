11.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Schon jetzt müssen die Verbraucher in Deutschland für ihre Elektrizität so viel bezahlen wie nie zuvor. Bald dürften viele Strom- und Gasversorger noch mehr verlangen – auch wegen der neuen Ostsee-Pipeline. Schon jetzt müssen die Verbraucher in Deutschland für ihre Elektrizität so viel bezahlen wie nie zuvor. Bald dürften viele Strom- und Gasversorger noch mehr verlangen – auch wegen der neuen Ostsee-Pipeline. 👓 Vollständige Meldung