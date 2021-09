12.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Amerika feiert die Mode. Anlässlich der New Yorker Met-Gala haben wir bei Wolfgang Joop nachgefragt: Was macht amerikanischen Stil aus? Und wie war New York in den 80er-Jahren, als der Modemacher in die Metropole kam?