Der Weltranglistenerste verliert das Endspiel von New York gegen Daniil Medwedew – und sorgt dabei für einen der bewegendsten Momente der US-Open-Geschichte....

Zwischenstand im US-Open-Finale Novak Djokovic hat heute im Finale der US Open in New York die historische Chance, als erst dritter Tennisspieler nach Donald Budge (1938) und Rod Laver (1962...

