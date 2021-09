Faktencheck: Wie zuverlässig sind Wahlumfragen?

Quelle: DPA - vor 2 Wochen



Faktencheck: Werden Mücken vom Licht angezogen? 00:53 Die in Europa heimischen Arten sind nacht- oder dämmerungsaktiv. Das bedeutet, sie sehen eher schlecht und orientieren sich an Gerüchen. Mücken reagieren auf CO2, also verbrauchte Atemluft, auf Körperwärme und Duftstoffe, die von Menschen abgegeben werden - aber nicht auf Licht. Andere...