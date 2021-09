Torsten M. 🥱🥱🥱 RT @He_Wagner: Soweit ist Deutschland schon...Offener Brief an den WDR: Betrifft: Ihre Moderatorin Nemi El-Hassan https://t.co/J5cC9xQTtG v… vor 1 Minute

Paul_Kersey RT @He_Wagner: Soweit ist Deutschland schon...Offener Brief an den WDR: Betrifft: Ihre Moderatorin Nemi El-Hassan https://t.co/J5cC9xQTtG v… vor 8 Minuten

Goldstück Ropde_🇩🇪 RT @cgmkucera: Offener Brief an den WDR: Betrifft: Ihre Moderatorin Nemi El-Hassan https://t.co/nQSLPWFB1k via @welt vor 31 Minuten

Bea RT @OliverSKBerlin: 👇 Offener Brief an den #WDR @WDR: Betrifft: Ihre Moderatorin Nemi #ElHassan https://t.co/DcyKIvdf5Y via @welt vor 40 Minuten

King of the North(ern Germany) RT @He_Wagner: Soweit ist Deutschland schon...Offener Brief an den WDR: Betrifft: Ihre Moderatorin Nemi El-Hassan https://t.co/J5cC9xQTtG v… vor 42 Minuten