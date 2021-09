Salzburg erhält drei Elfmeter, verschießt zwei – und das war nur die eine Halbzeit

14.09.2021 ( vor 12 Stunden )



So viele Strafstöße gab es in einem Champions-League-Spiel noch nie. So viele Strafstöße gab es in einem Champions-League-Spiel noch nie. Sevilla und Salzburg durften schon vor der Pause viermal zum Elfmeter antreten. Statt des fünften gab es kurz nach Wiederanpfiff jedoch einen Platzverweis. 👓 Vollständige Meldung