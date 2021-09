Türkei: "Was ist los mit Erdo?an?" Spekulationen über Gesundheit des Präsidenten In der Türkei wundern sich die Menschen über vermehrte Aussetzer von Recep Tayyip Erdo?an. Leidet nach fast 19 Jahren an der Macht die Gesundheit des...

t-online.de vor 4 Stunden - Politik