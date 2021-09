16.09.2021 ( vor 11 Stunden )



Es ging ihnen um das Vermögen von früheren Regierungsmitgliedern in Kabul: Die Taliban haben Geld und Gold in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro einkassiert.