Sinan Okçu RT @TRTDeutsch: In Hagen sind vier Verdächtige nach einem massiven Polizeieinsatz an der Synagoge festgenommen worden. Ein ausländischer Na… vor 7 Minuten TRT Deutsch In Hagen sind vier Verdächtige nach einem massiven Polizeieinsatz an der Synagoge festgenommen worden. Ein ausländi… https://t.co/wUrX4d70uW vor 32 Minuten Nino Brodin Vier Festnahmen nach Gefahr eines Anschlags auf Synagoge in Hagen https://t.co/OA2HMrlLvX via @BRFNachrichten vor 44 Minuten Garion Coyote Vier Festnahmen nach Polizeieinsatz an Hagener Synagoge: „Es bestand die Gefahr eines Anschlags“ https://t.co/m5xi2jvwlT vor 45 Minuten Manolito Schutz(🏡) #kinderrechte RT @FrankNied: Hagen: Terrorpläne gegen Synagoge – Jugendlicher festgenommen https://t.co/tRFgofRHBR vor 1 Stunde Neelixe 💉💪😷🥀🐈🐾💔 RT @beaostermann: #Synagoge in #Hagen: Vier Festnahmen, ein mögliches Motiv und großes Entsetzen Offenbar haben Behörden knapp einen Ansch… vor 2 Stunden