17.09.2021 ( vor 16 Stunden )

Nach den Erfolgen der vergangenen Wochen schien der FC Schalke eigentlich zurück in die Spur gefunden zu haben. Gegen den KSC starten die Knappen aber denkbar schlecht in die Partie, kassieren zudem einen unnötigen Platzverweis – und ein Traumtor in letzter Minute. Die Highlights im Video.