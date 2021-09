18.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Am vierten Spieltag konnte Am vierten Spieltag konnte Gladbach endlich den ersehnten ersten Saisonsieg feiern. Gegen den FC Augsburg wollte die Borussia nun nachlegen, wurde in einer fahrigen Partie aber mit einem späten Gegentor bestraft. Die Highlights im Video. 👓 Vollständige Meldung