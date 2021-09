19.09.2021 ( vor 1 Stunde )



Pohl macht aus seinen Erinnerungen an eine legendäre Hamlet-Inszenierung eine Hommage an die Kunst. »An diesem Buch kommt man nicht vorbei«, sagt unsere Kritikerin Elke Heidenreich. Klaus Pohl macht aus seinen Erinnerungen an eine legendäre Hamlet-Inszenierung eine Hommage an die Kunst. »An diesem Buch kommt man nicht vorbei«, sagt unsere Kritikerin Elke Heidenreich. 👓 Vollständige Meldung