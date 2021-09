Triell Bundestagswahl 2021: Olaf Scholz und Annalena Baerbock gegen ArminLaschet

19.09.2021 ( vor 9 Stunden )



Noch einmal 90 Minuten, noch einmal mitunter heftige Attacken: Zum letzten Mal in diesem Wahlkampf trafen Olaf Scholz Armin Laschet und Annalena Baerbock im TV aufeinander. Was bleibt von der Runde? Die Analyse.