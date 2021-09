20.09.2021 ( vor 3 Stunden )



In Großbritannien gibt es ein neues royales Baby: In Großbritannien gibt es ein neues royales Baby: Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi sind Eltern eines Mädchens geworden. Für die Königsfamilie ist es bereits der vierte Nachwuchs in diesem Jahr. 👓 Vollständige Meldung