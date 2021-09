Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet im TV-Triell: »Der ganze Auftritt wirkte wie eine Probe für Koalitionsverhandlungen«

Quelle: DPA - vor 3 Tagen



Laschet rechnet mit knapper Wahl 01:00 Delbrück-Steinhorst , 18.09.21: Eine Woche vor der Bundestagswahl gibt sich Unionskanzlerkandidat Armin Laschet trotz anhaltenden Rückstands in den Umfragen weiter zuversichtlich. «Das ist eine sehr knappe Wahl, ein sehr knappes Rennen», sagte Laschet am Samstag am Rande einer...