20.09.2021 ( vor 12 Stunden )



In New York haben sich die Staats- und Regierungschef bei der UN getroffen, um über die Klimakrise zu sprechen. In New York haben sich die Staats- und Regierungschef bei der UN getroffen, um über die Klimakrise zu sprechen. Generalsekretär Guterres ermahnte die Staatengemeinschaft, „sich bis 2050 zu Netto-Null-Emissionen zu verpflichten“. 👓 Vollständige Meldung